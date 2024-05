Giustizia | Colosimo - ‘separazione carriere? Il sistema va ‘rodato’ ma non in chiave Anti Anm’

(Di sabato 18 maggio 2024) Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “Cosa penso della separazione delledei magistrati? Intanto, vorrei leggere il testo. Sono abituata a lavorare così. Fino a quando si parla di un titolo è complesso parlare. Ma è evidente che in questo momento ilha bisogno di essere, a mio avviso. Ma non inAnm omagistrati, anzi secondo me sarebbe cosa buona e giusta che riforme importsiano condivise. Tra l’altro molte cose vengono dette da entrambe le parti, con sfumature diverse, e sono condivise, da magistrati e politici. Penso che un buon lavoro possa mettere insieme le due esigenze e darci una riforma dellapiù utile e vivibile dai cittadini”. Lo ha detto la Presidente della ...

