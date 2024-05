L' encomio di Fontana alla diplomazia italiana su Chico Forti | Grazie a chi l' ha reso possibile

(Di sabato 18 maggio 2024) Questa mattina è atterrato nella base aerea di Pratica di Mare il velivolo che ha riportato in Italia, il 65enne trentino trasferito nel nostro Paese dopo 24 anni di detenzione negli Usa. E anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo, ha dedicato un pensiero all'evento, che segna un grande successo del governo Meloni: “Il ritorno in Italia diè una bella notizia. Un nostro connazionale, dopo tanti anni, torna ad abbracciare il suo Paese.a chi hatutto questo. Un plauso”.

Chico Forti , il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato in Italia. L’aereo con a bordo Forti è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare : sarà poi portato nel carcere ...

Le parole a Fanpage.it dell'avvocato Carlo Dalla Vedova, che ha seguito le procedure per il rientro in Italia di Chico Forti . L'imprenditore condannato all'ergastolo negli USA terminerà di scontare la pena in Italia .Continua a leggere

" Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione".

Pagina 457158 - sottopagina 01 - Pagina 457158 - sottopagina 01 - 18/05 12:25 Pm riascolteranno parole Spinelli jr. 18/05 11:23 Papa:per finire guerre stare coi deboli 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in ...

PAT * CHICO FORTI IN ITALIA: FUGATTI, «È LA NOTIZIA CHE I TRENTINI ATTENDEVANO DA TEMPO, LA GIOIA DI MAMMA MARIA È LA NOSTRA» - PAT * chico forti IN ITALIA: FUGATTI, «È LA NOTIZIA CHE I TRENTINI ATTENDEVANO DA TEMPO, LA GIOIA DI MAMMA MARIA È LA NOSTRA» - chico forti in Italia, il presidente della Provincia: la gioia di mamma Maria è la nostra gioia. “È la notizia che i trentini attendevano da tempo: il nostro ...

Chico Forti è rientrato in Italia - chico forti è rientrato in Italia - NordEst – chico forti, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, è arrivato in Italia. L’aereo con a bordo forti è atterrato all’aeroporto ...