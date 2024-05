Castelforte / Provvedimento della libertà vigilata per un anno per una 47enne - castelforte / provvedimento della libertà vigilata per un anno per una 47enne - castelforte – Nel corso della giornata del 17 maggio a castelforte (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione al provvedimento della libertà vigilata per un anno, emessa dal ...