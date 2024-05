LIVE – F1 - GP Emilia Romagna | le prove libere 3 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) La Formula 1 torna a correre ad Imola, dopo lo stop forzato dell’anno scorso dovuto all’alluvione che ha colpito il territorio a pochi giorni dall’evento. Il fine settimana del Gran Premio d’è iniziato venerdì 17 maggio con le prime due sessioni di. Sabato 18 si apre con la terza finestra di, ultima chance per piloti e team di lavorare sulla vettura prima delle qualifiche, che si terranno nel corso della stessa giornata. Cresce la curiosità per i nuovi aggiornamenti della Ferrari, che questo fine settimana è chiamata alla risposta dopo il successo McLaren nell’ultimo round. Sportface.it vi terrà aggiornati con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, in modo da non farvi perdere nemmeno un minuto dell’azione in pista. COME VEDERE LE...