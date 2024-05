Pm riascolteranno parole Spinelli jr

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 12.25 I pm di Genova,che indagano sul presunto sistema di corruzione che ha portato all'arresto di Giovanni Toti,,forse già da lunedì,la registrazione dell'interrogatorio di Roberto,figlio di Aldo,e in particolare letrascritte come "finanziamenti illeciti". Lo stesso figlio dell'imprenditore,attraverso i suoi legali, ha sostenuto di aver detto invece "finanziamenti leciti".Per gli inquirenti allo stato fa fede la trascrizione effettuata e ciò non cambia accusa di corruzione a Toti.