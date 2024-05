Liguria - il verbale di Spinelli jr | i giudizi sul padre e il caso della parola illeciti nella risposta sui finanziamenti a Toti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Lunedì 13 maggio alle 9:34 Roberto, figlio di Aldo, compare per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni e al sostituto Luca Monteverde. Sul finire dell’interrogatorio fa una dichiarazione importante ai magistrati: “voleva“. E’ un’affermazione che, in modo clamoroso, smentirà quattro giorni più tardi, con una nota formale depositata in cancelleria attraverso il suo avvocato, Andrea Vernazza, secondo cui chi ha verbalizzato l’interrogatorio avrebbe capito male: il suo intendimento era di dire cheavrebbe chiesto“leciti“. GIUDICE – Intanto come prima domanda che le faccio è se ammette gli addebiti che sono contestati.– Assolutamente non ammetto gli ...