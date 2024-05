La Corea del Nord lancia un missile balistico | Kim assiste al test

La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico non specificato verso il mar del Giappone : Lo riferiscono le forze armate di Seul , nel resoconto della Yonhap. I Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud non hanno fornito ulteriori ...

Bce: invita banche Eurozona ad accelerare il ritiro dalla Russia (FT) - Bce: invita banche Eurozona ad accelerare il ritiro dalla Russia (FT) - una banca lettone che nel 2018 e' stata chiusa dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Usa l'ha accusata di "riciclaggio di denaro istituzionalizzato" e di violazioni delle sanzioni contro la corea ...

Corea del Nord, lanciato missile balistico: Kim assiste al test - corea del nord, lanciato missile balistico: Kim assiste al test - (LaPresse) La corea del nord ha testato il lancio di un missile balistico tattico, nel quale è stato introdotto un nuovo sistema di ...

Tre turisti spagnoli uccisi in un attacco in Afghanistan - Tre turisti spagnoli uccisi in un attacco in Afghanistan - Le notizie di oggi: ritrovati a Gaza i corpi di tre cittadini israeliani uccisi il 7 ottobre. La Cina annuncia un ingente finanziamento per far smaltire l'eccesso di abitazioni invendute creato da ...