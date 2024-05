Indagine su ex garante detenuti - il Procuratore Bruni | Troppo frequenti i reati nelle carceri

(Di sabato 18 maggio 2024) Caserta. “Icommessisono fin, la polizia penitenziaria fa di tutto per prevenire e reprimere ma è una battaglia che non sempre porta risultati. È un serio problema ormai il fatto che vi sia sovente una fuoriuscita di informazioni dal carcere all’esterno e un ingresso di informazioni verso l’interno. Ciò determina un consolidamento delle organizzazioni criminali nell’ambito delle“. Così ildi Santa Maria Capua Vetere, Pierpaolo, è intervenuto in Prefettura a Caserta, a margine della visita del Ministro Piantedosi, sull’della Procura relativa a episodi di corruzione. Ad eseguire i provvedimenti del Gip di Santa Maria ...

Scontro sul malore che ha colpito Evan N'Dicka . Il calciatore giallorosso si è sentito male in campo durante la partita Udinese-Roma, poi sospesa. Il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan - dopo il malore del giocatore ivoriano - in un post su ...

I "democratici" che non riconoscono la democrazia - Si mette in discussione, tirando in ballo i diritti dell'umanità, la legge elettorale e le sue metamorfosi troppo frequenti. O, semplicemente, si dice che quelli lì non possono governare perché non ...

Surriscaldamento climatico, il Venezuela è il primo Paese ad aver perso tutti i suoi ghiacciai - Tutti diventati troppo piccoli per essere classificati come ghiacciai, con inevitabile innalzamento ... Tra le conseguenze più frequenti di El Niño ci sono inverni più umidi e piovosi nel sud degli ...