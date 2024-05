Ultime Notizie Roma del 18-05-2024 ore 12 | 10

(Di sabato 18 maggio 2024)Daily News radio giornale un sabato dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale Kiko forti il 65enne Trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione Arriverà oggi in Italia in tarda mattina presso l’aeroporto militare di pratica di mare ae quanto si apprende da fonti informate a Dio il giornalista Franco Di Mare inviato cronista dirigente volto noto della RAI era nato il 28 luglio del 1955 ed era stato giornalista dell’Unità poi inviato del Tg2 e conduttore dello storico programma Uno Mattina e di frontiere prima di diventare direttore di Rai 3 la sua grande capacità di racconto ne ha fatto uno dei conduttori più amati della televisione italiana ironico colto grande lettore con la capacità di fare sintesi di tutto quello che aveva incontrato nei suoi tanti anni di lavoro ...

Roma Daily News radio giornale ancora l’augurio di una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio la giornata internazionale contro l’omofobia e la bifobia e la transfobia è giunta la sua ventesima ricorrenza promossa ...

Roma Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio un bimbo di cinque mesi è morto azzannato da un pitbull a Palazzolo Vercellese al momento della tragedia il piccolo si trovava in braccio ...

Roma Daily News radio giornale ancora me ne ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio Chicco forti il 65enne Trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo 24 anni di detenzione Arriverà oggi ...

Volley Mercato: Messina fa sul serio, ingaggiata Binto Diop - Volley Mercato: Messina fa sul serio, ingaggiata Binto Diop - L'opposta, che nella scorsa stagione è stata la vice Antropova a Scandicci, scende in A2 per portare la squadra siciliana ai vertici del campionato ...

Diretta Roma Bologna Primavera/ Streaming video tv: giallorossi già in semifinale (oggi 18 maggio 2024) - Diretta roma Bologna Primavera/ Streaming video tv: giallorossi già in semifinale (oggi 18 maggio 2024) - Diretta roma Bologna Primavera: probabili formazioni, orario e risultato live dell'ultima partita di stagione regolare, giallorossi già in semifinale.

Stazione Termini, date a Cicalone quel che è di Cicalone - Stazione Termini, date a Cicalone quel che è di Cicalone - Lo youtuber ha portato alla luce la miseria umana della stazione centrale di roma. Criticato per la "spettacolarizzazione" ma ci ha anche aiutato a riscoprire l'empatia ...