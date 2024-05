Chico Forti - com' è andato l' incontro con Meloni Poi il saluto in aeroporto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Enrico (, l'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, è rientrato in Italia. È atterrato con volo dell'Aeronautica Militare all'militare di Pratica di Mare dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgiache lo scorso marzo, in occasione della sua missione negli Stati Uniti, aveva ottenuto il consenso al trasferimento del connazionale, ai sensi della Convenzione di Strasburgo. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Poi il presidente del Consiglio Giorgiaha lasciato la base di Pratica di Mare dov'è atterrato l'aereo che ha riportato in Italia, il 65enne detenuto per 24 anni negli Stati Uniti. Nell'andare via in auto,ha rivolto ai cronisti presenti all'esterno dello ...