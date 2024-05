Cisgiordania - l' Idf uccide un terrorista in raid aereo su Jenin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) L'esercito israeliano ha diffuso in video di unsuinavvenuto nella serata di venerdì in cui è stato ucciso un leader della Brigata, un gruppo terroristico locale. L'uomo, Islam Khamaiseh, era ricercato per il suo coinvolgimento in una serie di attacchi terroristici, tra cui una sparatoria vicino all'insediamento di Hermesh nel maggio 2023, che uccise il 32enne Meir Tamari, e un altro attacco nell'area nel giugno 2023 che ferì quattro soldati e un civile. Il ministero della Sanità palestinese ha affermato che, inoltre, sono rimaste ferite due persone.