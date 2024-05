Inchiesta su presunte tangenti nel maxi appalto Asur | dopo 6 anni tutto archiviato per otto indagati eccellenti

L’appalto per la costruzione della nuova maxi diga di Genova diventa oggetto di indagine penale e contabile. L’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione ha trasmesso alla Procura di Genova e al Procura tore regionale della Corte dei conti della ...

L’ appalto affidato senza gara alla Webuild di Salini, un modello che il governo vorrebbe replicare per il ponte sullo Stretto ma sul quale l’Autorità anticorruzione ha già acceso un faro

