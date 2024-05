Università - Bernini | Nel futuro abbattere steccati tra le discipline

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 mag. - (Adnkronos) - "La formazione anche in ambito universitario deve essere sempre più interdisciplinare, soprattutto in vista delle nuove professioni. Per questo serve una nuova flessibilità anche negli studi e nelle ricerche e questo lo si fa principalmente abbattendo glitra le. La chiave di volta per affrontare e interpretare ilè l'interrietà". Lo ha detto Anna Maria, ministro dell', intervenendo alla giornata conclusiva del Festival del Lavoro, organizzato a Firenze dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. "Noi bisogna avere la capacità di seguire il mondo che cambia", ha aggiunto. "I confini della formazione- continua- non sono più i miei, è cambiato il mondo nel ...