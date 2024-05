Cina | impegno a promuovere attivamente ripristino voli internazionali

Antonio Scurati torna per la prima volta in Tv a Che tempo che fa, dopo il caso scoppiato in Rai sul suo monologo sul 25 aprile non andato più in onda a «Che sarà» da Serena Bortone . Accolto in studio da un lunghissimo applauso del pubblico, lo ...

La Cina punta sui Dragoni dei mari: cosa possono fare i nuovi aerei anfibi - La cina punta sui Dragoni dei mari: cosa possono fare i nuovi aerei anfibi - ci sono stati diversi ritardi nei test di volo programmati. Ricordiamo che l’esercito statunitense ha ritirato il suo ultimo idrovolante prima della fine della Guerra Fredda. La sempre maggiore ...

Cina, ecco la portaerei per droni: è la prima al mondo. Le immagini satellitari della struttura segreta - cina, ecco la portaerei per droni: è la prima al mondo. Le immagini satellitari della struttura segreta - La cina ha segretamente costruito quella che potrebbe essere la prima portaerei per droni al mondo, la notizia arriva da Business Insider che avrebbe in mano un rapporto. Secondo quanto riferisce un..

Uzbekistan-Cina: Mirziyoyev riceve vicepremier Liu, "soddisfazione" per risultati cooperazione - Uzbekistan-cina: Mirziyoyev riceve vicepremier Liu, "soddisfazione" per risultati cooperazione - Tashkent, 13 mag 17:20 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha ricevuto oggi una delegazione della cina guidata dal vicepremier ... per l’incremento del numero di voli ...