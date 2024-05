Arbitro squalificato a vita | aiuta la sua squadra a vincere - poi partecipa alla festa per il titolo

Lucia Bronzetti e il suo coach indignati al Miami Open per la scorrettezza di Townsend che non ha ammesso un errore, prendendosi un punto che non le sarebbe spettato.Continua a leggere

Lo spagnolo credeva di non essere visto ma uno spettatore ha registrato un video che mostra la palese scorrettezza: ottiene la ripetizione del punto perché in campo nessuno si accorge della furbata.

quello che è successo ha dell'incredibile. Un Arbitro è stato squalificato a vita per un gesto dav vero folle. Nella storia del calcio abbiamo assistito più volte a squalifiche inflitte agli arbitri per diversi motivi. Un esempio sono La Penna e ...

Arbitri, Var a chiamata in arrivo: come funziona il nuovo sistema Fifa, la segnalazione dagli allenatori - Ormai dal 2023 (riunione dell'Ifab a Londra), la Fifa sta lavorando all'introduzione di una chiamata - anzi a due - da parte degli allenatori direttamente all'arbitro, che fermerebbe il gioco,

Massari, il mental coach di Berrettini: "Ha sopportato cose obbrobriose. Sinner soffre l'imprevisto" - Non solo ogni giornata è diversa dalle altre, ma è importante che lo sia e sia vissuta come tale. Altrimenti la vita sarebbe noiosa e non complicata e straordinaria com'è. È importante vedere la

"Partita persa a tavolino se i cori razzisti non si - La Fifa annuncia cinque punti contro il razzismo e arriva una svolta: se i cori non si fermeranno, l'arbitro dovrà fermare definitivamente la partita e la vittoria verrà assegnata a tavolino. "È giunt