(Di sabato 18 maggio 2024) ANCONA Partestipendi finivano in una busta indirizzata ?al boss?. A casa del titolare della ditta che lavorava in subappalto nello stabilimento della Fincantieri, nel porto dorico,...

Caporalato e messaggi criptici sui soldi - caporalato e messaggi criptici sui soldi - Presunto caporalato in cantiere a Ancona: operai bengalesi costretti a restituire parte dello stipendio per ottenere permesso di soggiorno. Processo in corso per presunti complici del datore di lavoro ...

Caporalato al cantiere navale, uno degli operai sfruttati: «Ogni due mesi restituivo 1000 euro». In due a processo - caporalato al cantiere navale, uno degli operai sfruttati: «Ogni due mesi restituivo 1000 euro». In due a processo - Una sorta di “sconto” nel sistema di caporalato che, secondo la pm Irene Bilotta, era consolidato all’interno della ditta che si occupava di coibentazione degli scafi navali: un caso che era emerso ...

Caporalato nei cantieri per la ricostruzione post sisma: tutti assolti - caporalato nei cantieri per la ricostruzione post sisma: tutti assolti - Il giudice ha scagionato dalle accuse due imprenditori di Teverola ed altri 10. Sentenza di non luogo a procedere per prescrizione per altri due imputati ...