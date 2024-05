Strage dei Georgofili | tutti gli appuntamenti per ricordare la notte più buia

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 - Tantiperladei. Sono stati promossi dalla Regione e dall’Associazione tra i familiari delle vittime per commemorare il 31° anniversario dell’attentato mafioso che colpì Firenze, provocando 5 morti e 35 feriti. A presentarli, ieri, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessora di Firenze Maria Federica Giuliani, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, il vicepresidente dell’Associazione Daniele Gabbrielli e il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi. Oggi (ore 21) si partirà da San Casciano Val di Pesa, comunità di origine della famiglia Nencioni, tragicamente coinvolta nell’attentato, con lo spettacolo “Non ai morti ma ai vivi” di e con Matteo Pecorini e Francesco Chiantese. Venerdì 24 quindi (ore 9.30) un momento di riflessione in Palazzo ...

