RedBird e lo sport | il fondo che controlla il Milan continua a investire

Milan , Redbird , il fondo di Gerry Cardinale, ha raccolto più di 4 miliardi per investire in sport e media. Occasione per il futuro… In casa Milan potrebbe esserci una clamorosa Svolta societaria e i tifosi iniziano a sognare. Secondo quanto ...

