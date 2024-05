Allenatore Milan - Fonseca o van Bommel? I motivi che fanno propendere per l’ex

Il Milan , secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe sondato anche Lionel Scaloni , attuale CT dell'Argentina, per nominarlo Nuovo allenatore

Marcelo Gallardo e Graham Potter sono tra i profili che il Milan tiene 'in caldo' per il ruolo di Allenatore : alternative a Paulo Fonseca

Marcelo Gallardo e Graham Potter sono tra i profili che il Milan tiene 'in caldo' per il ruolo di Allenatore : alternative a Paulo Fonseca

Lazio, Tudor: "L'Inter è la squadra migliore, Inzaghi ha dimostrato una cosa. Luis Alberto è convocato" - Lazio, Tudor: "L'Inter è la squadra migliore, Inzaghi ha dimostrato una cosa. Luis Alberto è convocato" - Igor Tudor, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l'Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste raccolte dai colleghi di TMW. Che Lazio ...

Milan-Pioli, incontro la settimana prossima: ci sono due strade per dirsi addio - milan-Pioli, incontro la settimana prossima: ci sono due strade per dirsi addio - Il tecnico incontrerà il milan al termine del campionato per discutere del suo futuro che sarà sicuramente lontano dal club rossonero, ma ha ancora un altro anno di contratto. Il Napoli è alla ricerca ...

Milan, mossa sorprendente di Cardinale: esultano i tifosi - milan, mossa sorprendente di Cardinale: esultano i tifosi - Importante decisione da parte di Gerry Cardinale e della società RedBird. I tifosi del milan possono essere contenti per il futuro.