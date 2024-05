Il governo attacca la dichiarazione Ue su diritti Lgbt - Schlein risponde con una serata al Muccassassina

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Che rabbia e che vergogna questo Governo che nella Giornata Internazionale contro l'Omobilesbotransfobia decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone Lgbt qia+. Non è ...

Perché l’Italia non ha firmato la dichiarazione UE sui diritti LGBTIQ+ - Perché l’Italia non ha firmato la dichiarazione UE sui diritti LGBTIQ+ - La recente scelta del governo di non firmare una dichiarazione europea a sostegno di queste comunità ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando una frattura sia a livello politico che sociale.

