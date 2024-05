Serve un nuovo nome per i camerieri? Intanto paghiamoli di più | sono il cuore di un ristorante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 18 maggio 2024) Siamo uomini o? C’è tutta una letteratura di disprezzo sulla figura del cameriere, a partire dall’aneddotica politica. Da Gianni Agnelli, che era stato innamorato solo a 20 anni, perché dopo, diceva, «si innamorano solo le cameriere». Ad Antonio Tajani, che appena eletto segretario di Forza Italia, spiegò: «Mai stato un cameriere». Passando per Beppe Grillo, che sbeffeggiò Matteo Renzi: «È un cameriere di Draghi, ma poco efficiente». Per finire con Flavio Briatore, che è riuscito a dileggiare in una volta sola due categorie: «Ho più rispetto dei mieiche di certi politici». Non ci si deve stupire, dunque, se non è il mestiere più richiesto dai giovani e se non è quello più pagato. Foto di Jessie McCall / unsplash: i più importanti nelEppure il cameriere è il ruolo più ...