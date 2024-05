Chico Forti e la vittoria di Meloni Fonti di Palazzo Chigi | Tempi record

(Di sabato 18 maggio 2024) L'imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida,, è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con volo dell'Aeronautica Militare all'aeroporto militare di Pratica di Mare, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio Giorgiache lo scorso marzo in occasione della sua missione negli Stati Uniti aveva ottenuto il consenso al trasferimento del connazionale, ai sensi della Convenzione di Strasburgo. Da qui, riferisconodi, è partito l'iter «che si è concluso inmercoledì 15 maggio», quando si è svolta l'udienza nella qualeha firmato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia sulla base del diritto italiano. Grazie ...

chico forti in Italia, il presidente della Provincia: la gioia di mamma Maria è la nostra gioia. "È la notizia che i trentini attendevano da tempo: il nostro ...

