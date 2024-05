(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 mag. – (Adnkronos) – Per la certificazione didi“avevamo come obiettivo quello di certificare 800entro il 2026: siamo arrivati a 1.800già, e il numero continua ad aumentare, quindi c’è molta sensibilità e molta attenzione nei confronti del tema”. Lo ha detto Eugenia, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, in un videomessaggio inviato alla giornata conclusiva deldel, organizzato a Firenze dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del. “Adesso è scattata la seconda fase del progetto – ha aggiunto– quella della certificazione di piccole e medie, accompagnate da un ...

Festival Lavoro, Roccella: "Certificate 1.800 imprese per la parità di genere" - Festival Lavoro, Roccella: "certificate 1.800 imprese per la parità di genere" - Per la certificazione di parità di genere "avevamo come obiettivo quello di certificare 800 imprese entro il 2026: siamo arrivati a 1.800 imprese già certificate, e il numero continua ad aumentare, qu ...

Trecento nuove imprese di giovani lucani, ok a graduatoria bando Csr - Trecento nuove imprese di giovani lucani, ok a graduatoria bando Csr - Alle 997 imprese condotte da giovani lucani con i bandi della precedente ... E’ concreto l’interesse dei giovani nel settore agricolo. “Le aziende certificate e biologiche sono il 72 per cento del ...

Leader della sostenibilità 2024, la sfida: una svolta a misura di piccole imprese - Leader della sostenibilità 2024, la sfida: una svolta a misura di piccole imprese - Tra le 240 Leader della sostenibilità Statista-Il Sole 24 Ore anche 40 Pmi che operano con gli standard di rendicontazione delle migliori grandi società, preparandosi per tempo alla pioggia di norme U ...