(Di sabato 18 maggio 2024) In undiffuso dalla Cnn si vede il rapper Sean Combs, noto come, aggredire ere la sua exCassie Ventura. La donna, in passato, lo aveva già accusato di violenza.

Ancora una causa per il rapper, coinvolto in una nuova vicenda legata a presunti abusi sessuali . L’accusa è gravissima Sembra non esserci pace per Sean Diddy Combs, conosciuto anche come Puff Daddy . Il cantante e produttore musicale, è stato prima ...

Puff Daddy , altrimenti noto come Diddy e all'anagrafe Sean Combs, corre nei corridoi di un albergo, poi raggiunge una donna e la picchia selvaggiamente. Dopodiché la strattona mentre è ancora a terra e la trascina via. Quella donna è la fidanzata ...

Ormai più che per la sua musica Puff Daddy fa parlare per i suoi guai giudiziari, negli ultimi anni infatti ha ricevuto molte accuse e denunce per reati davvero gravi. Diverse donne hanno accusato il musicista di abusi, violenze, spaccio, uso di ...

Puff Daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata, il video choc dell’aggressione - puff daddy picchia e prende a calci la sua ex fidanzata, il video choc dell’aggressione - In un video diffuso dalla Cnn si vede il rapper Sean Combs, noto come puff daddy, aggredire e picchiare la sua ex fidanzata Cassie Ventura ...

Puff Daddy aggredisce e picchia la ex fidanzata, il video choc - puff daddy aggredisce e picchia la ex fidanzata, il video choc - puff daddy, noto come Diddy e all'anagrafe Sean Combs, corre nei corridoi di un albergo, raggiunge una donna e la picchia con violenza. poi la strattona mentre è ancora a terra e la trascina via. La ...

Puff Daddy picchia la ex fidanzata Cassie Ventura: video choc/ La rincorsa in hotel e poi la violenza - puff daddy picchia la ex fidanzata Cassie Ventura: video choc/ La rincorsa in hotel e poi la violenza - Un video pubblicato dalla Cnn mostra puff daddy picchiare la sua ex fidanzata Cassie Ventura in un hotel: le immagini choc ...