Incidente hot per Olivia Rodrigo | il reggiseno si slaccia durante il concerto e succede il patatrac VIDEO

(Di sabato 18 maggio 2024) Dal famoso “La tengo como todas” di Laura Pausini allo “slip-gate” di Elodie, sono tanti gli incidenti hot sul palco che hanno coinvolto le cantanti, una lista alla quale si è aggiunta da poco, ex star della Disney, cantautrice e attrice statunitense. La giovane 21enne, amatissima dalla Generazione Z, in questi giorni è impegnata nel suo “Guts Tour” e il 9 giugno farà tappa anche in Italia, precisamente a Bologna. Nel corso della sua ultima esibizione a Londra, alla O2 Arena, è stata vittima di unhot dal quale in qualche modo se n’è uscita. L’hot persi stava esibendo in “Love is embarassing” e, nel momento clou della canzone, si èto il. Lei ha provato a ...

La nuova stagione calda è ormai alle porte e da una parte all’altra del globo, vip e celebs stanno ricominciando la gara di like a colpi di scatti dei loro bikini body . Del resto, come dargli torto: dopo mesi interi di duro allenamento i risultati ...

Per Olivia Rodrigo è giunto il momento di giocarsi la carta “Imprevisto” del tabellone del Monopoly. La cantautrice e attrice statunitense, ex star Disney, è stata protagonista di un incidente hot sul palco durante una tappa del suo “Guts Tour”. ...

Il reggiseno si slaccia all’improvviso durante l’esibizione sul palco ma lei sa come cavarsela: incidente hot per Olivia Rodrigo - Il reggiseno si slaccia all’improvviso durante l’esibizione sul palco ma lei sa come cavarsela: incidente hot per olivia rodrigo - Per olivia rodrigo è giunto il momento di giocarsi la carta “ Imprevisto ” del tabellone del Monopoly. La cantautrice e attrice statunitense, ex star Disney, è stata protagonista di un incidente hot s ...

Incidente hot per Olivia Rodrigo, si slaccia il reggiseno sul palco - Incidente hot per olivia rodrigo, si slaccia il reggiseno sul palco - Niente può fermare olivia rodrigo, nemmeno il reggiseno che si slaccia davanti al pubblico, nel bel mezzo del concerto. La popstar 21enne stava cantando "Love is embarassing" alla O2 Arena Londra ...

Il reggiseno di Olivia Rodrigo si slaccia durante un concerto: l’imbarazzo della cantante ripreso in video - Il reggiseno di olivia rodrigo si slaccia durante un concerto: l’imbarazzo della cantante ripreso in video - Durante la tappa londinese del suo "GUTS Tour", per olivia rodrigo c'è stato un imprevisto tutt'altro che piacevole.