Milan - scelto lo stadio per l'Under 23 | sarà a Solbiate Arn - affare da 700 mila euro

(Di sabato 18 maggio 2024) Ilè pronto e per la prossima stagione lancerà il progetto per la formazione23 che potrà iscriversi in Serie C. E se per il...

Il Milan sta continuando a cercare il nome per la Panchina per la prossima stagione dopo l’addio con Pioli Il Milan sta continuando a cercare il nome per la Panchina per la prossima stagione dopo l’addio con Pioli. Secondo quanto riportato da ...

Milan, Napoli e Bayern adesso per Allegri: “È il mio sogno” - milan, Napoli e Bayern adesso per Allegri: “È il mio sogno” - Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...

Corriere Torino: "La ciliegina sulla torta" - Corriere Torino: "La ciliegina sulla torta" - "La ciliegina sulla torta" è il titolo scelto da Corriere Torino per presentare la gara di questa sera. "C'è Toro-milan (ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino): 'Bisogna fare di tutto per cogliere ...

Allenatore Milan, in pole resta Fonseca. Ma nella lista ci sono anche Scaloni e Potter - Allenatore milan, in pole resta Fonseca. Ma nella lista ci sono anche Scaloni e Potter - E non per caso ha incontrato Sergio Conceiçao, valutato non poco anche dal milan. Siamo ai giorni delle scelte. Fonseca, se volesse, potrebbe continuare al Lilla, potrebbe andare al Marsiglia ed è ...