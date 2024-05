A 94 anni viene ricoverata in ospedale - accanto a lei milioni di follower | chi è Grandma Droniak

Non serve essere giovani per fare l’influencer sui social media: su TikTok , in particolare, Grandma Droniak, 94 anni, ha più follower di Kim Kardashian e Bella Thorne, con i suoi 13 milioni di seguaci. Ora però i suoi fan sono in apprensione per un ...

Braccio di ferro sull’acquisizione dell’ex Blutec, cordata esclusa presenta ricorso al Tar - Braccio di ferro sull’acquisizione dell’ex Blutec, cordata esclusa presenta ricorso al Tar - Una delle cordate escluse per l’acquisizione dell’ex Blutec si rivolge al Tar. E’ stato depositato il ricorso da parte di Sciara holding e Smart city group che hanno chiesto ai giudici amministrativi ...

Fan in ansia per Grandma Droniak, la nota tiktoker è in ospedale - Fan in ansia per grandma droniak, la nota tiktoker è in ospedale - Originaria di Shelton, la “nonna di TikTok” è amata soprattutto tra gli adolescenti. Nei suoi video dispensa consigli su amore, fidanzati e relazioni, senza filtri. In uno degli ultimi video però ha f ...

Fans in ansia per Lillian Droniak, la 94enne star di TikTok è in ospedale - Fans in ansia per Lillian droniak, la 94enne star di TikTok è in ospedale - Ha 94 anni. Ed è una delle star di TikTok. Con i suoi 13.8 milioni di follower, Lilian droniak, anzi “grandma droniak”, supera Kim Kardashian o Bella Thorne. I suoi video collezionano milioni di ...