Amici 23 - spunta il nome del cantante favorito alla vittoria | i sondaggi e il premio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra le manche di sfida previstepuntata finale di23, giudicata dalle votazioni dell’occhio pubblico tramite televoto, molto atteso é lo scontro di canto che potrebbe vedere Sarah Toscano sbaragliare in toto la concorrenza. Questo superando i rivali cantanti in corsa per ladi canto, Petit, Mida e Holden, e al contempo avere la meglio sugli avversari ballerini Marisol e Dustin per laassoluta. E a preannunciare lacome la favorita per i titoli di vincitore assoluto e Ancor prima vincitore di canto al talent show é un pronostico web.23, Sarah Toscano favorita per la categoria canto La puntata finale del talent show di23 di Maria De Filippi va in onda eccezionalmente in diretta sulle reti TV e streaming Mediaset, il 18 ...