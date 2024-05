Spunta un serpente nella clinica medica - panico fra i dipendenti | “Presto sarà liberato”

(Di sabato 18 maggio 2024) Il ritrovamento è avvenuto ieri sera, venerdì 17 maggio 2024, in unaromana: unè stato rinvenuto in una. Presto verrà liberato lontano dal centro abitato.

Un serpente nelle scorse ore ha creato non poco scompiglio all’interno della rinomata Clinica Parioli a Roma . Dopo l’allarme – e il comprensibile fuggi fuggi generale – sul posto è intervenuto il noto etologo Andrea Lunerti che ha provveduto, non ...

Un serpente in una clinica ai Parioli, recuperato e messo in salvo. Paura tra i dipendenti - Un serpente in una clinica ai Parioli, recuperato e messo in salvo. Paura tra i dipendenti - Tanto spavento e l'arrivo di un esperto che ha catturato il rettile. Si tratta di un biacco: potrebbe essere entrato da una porta antincendio ...

