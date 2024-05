Teatro in lutto - è morto Roberto Toni

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 – Si è spento ieri sera a Firenze, per oltre 50 anni direttore artistico, produttore e protagonista delitaliano.è stato Vice Presidente dell’A.G.I.S. Regionale Toscana, Presidente dell’Associazione Teatri Privati Indipendenti, Direttore, insieme a Enzo Siciliano, delStabile di Calabria, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Teatrale Italiano e Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo, Direttore-Segretario Coordinatore delRegionale Toscano. Per molti anni,ha legato il proprio nome alNiccolini di Firenze, di cui è stato anima e direttore artistico. Tra i numerosi premi vinti dai suoi spettacoli si ricordano ...

