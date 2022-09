Love Island, Rebeca Di Filippo rompe il silenzio e spiega le ragioni della fine della relazione con Yevhen Wolf (Di sabato 17 settembre 2022) Sono ormai passati mesi dalla fine della relazione tra Yevhen Wolf e Rebeca Di Filippo. I due vincitori di Love Island si erano conosciuti nel programma targato Discovery e condotto da Giulia De Lellis, dove formavano una delle coppie in gara. Molto amati dal pubblico, Rebeca e Wolf avevano intrapreso una storia d’amore, terminata improvvisamente. Oggi Rebeca ha risposto ad alcune domande dei fan e ha rivelato i motivi che si celano dietro la rottura: Prima e ultima volta che rispondo perché ho 650 domande così. 1, Se non fosse stato per il programma… 2, ho ricevuto testimonianze, messaggi, screen di quello che faceva alle mie spalle. 3, hai presente Dottor Jakill e ... Leggi su isaechia (Di sabato 17 settembre 2022) Sono ormai passati mesi dallatraDi. I due vincitori disi erano conosciuti nel programma targato Discovery e condotto da Giulia De Lellis, dove formavano una delle coppie in gara. Molto amati dal pubblico,avevano intrapreso una storia d’amore, terminata improvvisamente. Oggiha risposto ad alcune domande dei fan e ha rivelato i motivi che si celano dietro la rottura: Prima e ultima volta che rispondo perché ho 650 domande così. 1, Se non fosse stato per il programma… 2, ho ricevuto testimonianze, messaggi, screen di quello che faceva alle mie spalle. 3, hai presente Dottor Jakill e ...

