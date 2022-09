LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Farfalle in sofferenza, Italia in crisi nel misto (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 RICORSO RIGETTATO. CONFERMATO IL 27.900 DELL’Italia. 17.51 In queste condizioni è quasi impossibile ambire al podio e all’annesso pass olimpico (bisognerà passare dai Mondiali 2023). Mai avremmo pensato di trovarci in questa situazione: l’Italia era la grande favorita della vigilia e invece naufraga all’improvviso e in maniera inattesa. 17.50 Vedremo a cosa porterà il ricorso dell’Italia, ma la sensazione è che sostanzialmente il punteggio non muterà più di tanto. 17.48 Messico 32.150, più dell’Italia… La rotazione peggiore degli venti anni per l’Italia. 17.46 Per l’Italia un bassissimo D Score di 13.000 e un’esecuzione di 7.950. Diciamolo subito: oggi non ci sono furti. Emanuela ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 RICORSO RIGETTATO. CONFERMATO IL 27.900 DELL’. 17.51 In queste condizioni è quasi impossibile ambire al podio e all’annesso pass olimpico (bisognerà passare dai2023). Mai avremmo pensato di trovarci in questa situazione: l’era la grande favorita della vigilia e invece naufraga all’improvviso e in maniera inattesa. 17.50 Vedremo a cosa porterà il ricorso dell’, ma la sensazione è che sostanzialmente il punteggio non muterà più di tanto. 17.48 Messico 32.150, più dell’… La rotazione peggiore degli venti anni per l’. 17.46 Per l’un bassissimo D Score di 13.000 e un’esecuzione di 7.950. Diciamolo subito: oggi non ci sono furti. Emanuela ...

