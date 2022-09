Morto Andrea Riello, l’imprenditore stroncato da un malore in azienda: aveva 60 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Lutto nel mondo dell’industria: è Morto all’età di 60 anni Andrea Riello, già presidente di Confindustria Veneto e amministratore delegato di Riello Sistemi. Riello è deceduto questa mattina mentre si trovava in azienda, a Minerbe, nel Veronese. Secondo quanto emerso sarebbe stato un malore improvviso, forse un infarto a non lasciargli scampo. Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Lutto nel mondo dell’industria: èall’età di 60, già presidente di Confindustria Veneto e amministratore delegato diSistemi.è deceduto questa mattina mentre si trovava in, a Minerbe, nel Veronese. Secondo quanto emerso sarebbe stato unimprovviso, forse un infarto a non lasciargli scampo.

