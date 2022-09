Alain Tanner | uno sguardo anticonformista nel sentimento del Sessantotto

(Di martedì 13 settembre 2022)aveva novantadue anni. Il suo cinema circa sessanta. Era nato a Ginevra. Il luogo prediletto dei suoi film non sono state le Alpi svizzere ma i porti mediterranei. L'articolo proviene da il manifesto.

fradanilo62 : È morto Alain Tanner, tra i nomi di punta del nuovo cinema svizzero - - sentieriselvagg : Alain Tanner, una delle figure più importanti del nuovo cinema svizzero, è morto ieri a Ginevra a 92 anni. Lo ricor… - federicamariab1 : Swiss Films - Alain Tanner 1929-2022 - zazoomblog : Morto Alain Tanner regista che fu tra i faitori del nuovo cinema svizzero - #Morto #Alain #Tanner #regista - vatenacttencass : Morto Alain Tanner, regista del nuovo cinema svizzero -

Marco Giusti per Dagospia6 Se ne va uno dei più importanti autori e registi del cinema svizzero, il ginevrino, 83 anni, autore di film importanti come 'Jonas che avrà vent'anni nel 2000', 'La ...È morto ieri a Ginevra a 92 anni, uno dei nomi di punta del nuovo cinema svizzero. Figlio di un pittore e un'attrice, alla fine degli anni '50 entra in contatto con alcune delle figure più importanti del Free Cinema (...Alain Tanner si è spento ieri a 92 anni. Ha profondamente rinnovato il cinema svizzero assieme agli altri cineasti del Group 5.Il regista svizzero Alain Tanner, tra i fautori del nuovo cinema elvetico, è morto domenica 11 settembre a 92 anni a Ginevra, dove era nato il 6 dicembre 1929. Tra i più significativi cineasti del suo ...