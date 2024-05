Inter - restano i nodi con Pimco Ecco la soluzione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ultimi giorni concitati da parte di Steven Zhang e dell’che vede il suo futuro a metà. Il club rischia di passare di mano, con gli accordi che rischiano di saltare, scrive Tuttosport. NUBI – Sta per scadere il countdown per Steven Zhang: come riportato da Tuttosport, le nubi diventano sempre più dense sopra l’. Nonostante dal club trapeli un po’ di ottimismo, ancora non sono arrivate novità sostanziali. Il nodo da sciogliere è legato alle modalità di pagamento proposte da(Pacific Investment Management Company) per liquidare Oaktree Capital Managmet. Entro martedì dovranno essere versati 385 milioni. Per Steven Zhang sono giorni concitati, nel caso in cui l’accordo non andasse in porto, Oaktree potrà escutere il pegno, diventando azionista di maggioranza dell’. Il numero uno nerazzurro non ...