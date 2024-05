(Di venerdì 17 maggio 2024) Tragico incidente stradale a Palermo, dove un uomo di 38Fuschi, è morto in viale Regione Siciliana all'altezza di una profondasull'asfalto. Gli accertamenti sono in corso, il sindaco: "Cedimento dell'asfalto avvenuto contestualmente o pochi momenti prima del verificarsi dell'incidente che ha provocato la morte delciclista".

Finisce con la moto in una buca, perde il controllo del mezzo e si schianta: Samuele muore a 38 anni - Finisce con la moto in una buca, perde il controllo del mezzo e si schianta: samuele muore a 38 anni - Tragico incidente stradale a Palermo, dove un uomo di 38 anni, samuele Fuschi, è morto in viale Regione Siciliana all'altezza di una profonda buca sull'asfalto. Gli accertamenti sono in corso, il sind ...

Il giallo della buca killer, indagini sull’incidente costato la vita a Samuele Fuschi - Il giallo della buca killer, indagini sull’incidente costato la vita a samuele Fuschi - samuele Fuschi, 38 anni, spostato e padre di 4 figli è morto così e ora è caccia alle colpe di un incidente inaccettabile, legato alle condizioni dell’asfalto di viale Regione siciliana. C’è una buca ...

Incidente mortale a Palermo, 38enne perde la vita con lo scooter - Incidente mortale a Palermo, 38enne perde la vita con lo scooter - Un tragico incidente è avvenuto a Palermo ieri pomeriggio, con esiti fatali per un uomo di 38 anni. samuele Fuschi è deceduto in seguito a un incidente ...