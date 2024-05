Tra Xi e Putin amicizia duratura fondata sulla collaborazione economica

I media slovacchi hanno raccontato che Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. il fatto...

Non ha più una pistola per difendersi. Prima ne aveva tre. Mentre l’iscrizione alla P2 è stata frutto della depressione. L’ex capogruppo di Forza Italia Fabrizio Cicchitto parla oggi dei suoi ricordi in un’intervista a Repubblica. «Sparavo al ...