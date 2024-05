Intelligenza artificiale - i chatbot sempre più umani ci faranno il lavaggio del cervello

(Adnkronos) – "Mi piace molto ricordare il tema dell' intelligenza artificiale, un po' perché è chiaro che l'accademia è particolarmente attenta e lavora da tempo su questi temi, ma è bellissimo anche poter discutere con dei professionisti come ...

(Adnkronos) – "Non abbiamo timore dell'intelligenza artificiale, anzi, noi riteniamo che sia un'opportunità importante, perché per tanti aspetti ottimizza il ciclo produttivo, crea un valore aggiunto di qualità per i nostri prodotti, dà più ...