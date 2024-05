Velo a scuola? La Corte Europea dice no e scoppia la polemica

mezza città di Benevento resterà senz’acqua per almeno due giorni a causa dei Lavori in corso da parte delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione della tratta di Alta velocità che collegherà Napoli a Bari. Sarà la prima di tre interruzioni ...

Sono tante le domande che all'indomani in tanti si fanno per la presenza di una ragazza di origine straniera che ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile tra i sostenitori della Palestina con una pentola a pressione

Il velo a scuola È giusto vietare di indossarlo, la religione non va ostentata: la Cedu respinge il ricorso di tre studentesse musulmane - Il velo a scuola È giusto vietare di indossarlo, la religione non va ostentata: la Cedu respinge il ricorso di tre studentesse musulmane - È lecito impedire di indossare il velo a scuola: lo ha stabilito la corte europea per i diritti umani, la Cedu, che con una sentenza specifica ha dichiarato inammissibile il ricorso di tre studentesse ...

Acconciature da sposa per l’estate - Acconciature da sposa per l’estate - Tante idee in base al tuo taglio per trovare le acconciature da sposa per l'estate che ti valorizzi e rispecchi la tua personalità ...

Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: nel dettaglio il percorso corto/point to point - Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: nel dettaglio il percorso corto/point to point - Aielli. Domenica 19 maggio ad Aielli si ripropone un tradizionale avvenimento agonistico che polarizza l’interesse degli appassionati di mountain bike ...