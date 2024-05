Come va il Robot Vacuum X20 Plus - il nuovo aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Costa meno di 400 euro, ha la base per ricarica e lavaggio dei panni e anche il rilevamento degli oggetti ed è efficace nella pulizia. Peccato per la rumorosità a tratti elevata

Apple Sta Esaminando la Possibilità di Produrre Robot per la Casa come il Prossimo Grande Prodotto Il sogno di avere un Robot in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze domestiche è un tema ricorrente nella fantascienza da decenni. Oggi, ...

L'innovazione tecnologica ha portato alla nascita del primo bar robot in Italia. Da Shaker, che Apre giovedì 11 aprile, un braccio elettronico preparerà i cocktail: dove si trova e come funziona .Continua a leggere

L'industria statunitense del confezionamento della carne sta investendo miliardi di dollari per automatizzare lavori notoriamente difficili. Smithfield Foods, il più grande trasformatore di carne suina degli Stati Uniti, utilizza un macchinario per ...

Robot e protesi con tatto artificiale: la rivoluzione dall'Università di Uppsala - robot e protesi con tatto artificiale: la rivoluzione dall'Università di Uppsala - Ricercatori dell'Università di Uppsala e del Karolinska Institutet hanno compiuto un passo importante verso lo sviluppo di robot e protesi in grado di percepire il tatto come un essere umano. Lo ...

Fondi strutturali europei, i progetti italiani a Genova e in Liguria tra droni e cani robot: dalla sanità al porto - Fondi strutturali europei, i progetti italiani a Genova e in Liguria tra droni e cani robot: dalla sanità al porto - La robotica e l’intelligenza artificiale al centro dei processi di sviluppo della logistica, della portualità, della città e dei territori sostenibili, della salute e dell’ambiente. Le nuove e nuoviss ...