(Di venerdì 17 maggio 2024) C’è la fila alla porta, perché i posti all’interno sono esauriti. E allora eccoci qui, alla porta, sotto l’insegna delledi Cesena, coi palloncini azzurri appesi intorno e i muri tinteggiati di bianco che si vedono fin da qui. Sono importanti i muri. Certo che lo sono, altrimenti cosa costruisci? Questi muri lo sono in particolare, perché al loro interno ospitano (purtroppo tante) persone che altrimenti difficilmente avrebbero a disposizione un buon posto dove mangiare e perché un anno fa del bianco di oggi non c’era traccia. Solo acqua e fango, arrivati fin lì, fino all’asticella segnata col pennarello rosso nella parte alta della struttura. Per ricordare l’alluvione. Il 16 maggio 2023 a Cesena non si dimentica e non si dimenticherà. Certo, ma i ricordi non sono solo quelli brutti. Sulla porta si affaccia Enzo Cappelletti, uno dei ...

Il ’figlio’ dell’alluvione: "I regali per Brando alle Cucine Popolari" - Il ’figlio’ dell’alluvione: "I regali per Brando alle cucine popolari" - Primo compleanno particolare per il bimbo nato la sera del 16 maggio 2023. La mamma: "In un momento di gioia non dimentichiamo chi ci sta intorno".

Festa a Cesena per il primo compleanno di Brando: è nato il giorno dell’alluvione - Festa a Cesena per il primo compleanno di Brando: è nato il giorno dell’alluvione - Il piccolo ha spento la sua prima candelina alle cucine popolari di Cesena. L’entusiasmo di un’intera comunità che lotta per rimettersi in piedi: chi poteva permetterselo ha pagato al termine del past ...

“Cucine a Motore World Food and Music Festival” tre giorni di musiche danze sapori dal mondo - “cucine a Motore World Food and Music Festival” tre giorni di musiche danze sapori dal mondo - Brescia. Da venerdì 17 a domenica 19 maggio, in Piazza Tebaldo Brusato a Brescia, arriva: "cucine a Motore World Food and Music Festival" il festival ...