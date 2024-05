Corriere dello Sport – Juve - nuovi arrivi in estate

(Di venerdì 17 maggio 2024) 2024-05-17 09:27:03 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: ROMA – Nel 2015 laera come un abito d’alta sartoria cucito su misura alle ambizioni di Allegri, oggi l’ultimo degli agnelliani in una società rinnovata che progressivamente ha rimpiazzato ogni tassello della vecchia gestione. Nove anni fa Max accettò la sfida di Agnelli: dimostrare al mondo che la metafora del predecessore Conte sul portafoglio da 10 euro in un ristorante da 100 fosse solo un’esagerazione; credette così al progetto affidato alla gestione politico-iva e amministrativa di Marotta, aiutato sul mercato da Paratici, divenuto ds plenipotenziario a partire dal 2018 (dopo Ronaldo, Marotta salutò), e da Federico Cherubini, dirigente ancora in società ma con il contratto in scadenza. Due finali di ...

“ Juventus : 100 milioni da Max”, si legge così in prima pagina sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Il riferimento, esplicitato in un lungo focus interno, è all’ Eredità di Allegri, ormai vicino a lasciare la Juventus a fine stagione, che a ...

Allegri, l'ultimo "agnelliano": Juve, nuovi arrivi in estate - Allegri, l'ultimo "agnelliano": juve, nuovi arrivi in estate - Elkann ha affidato al direttore tecnico Giuntoli il futuro della società, mentre per la panchina l'obiettivo è Thiago Motta: i dettagli ...

CorSport - De Laurentiis aspetta Gasperini: quando arriverà la risposta del tecnico - CorSport - De Laurentiis aspetta Gasperini: quando arriverà la risposta del tecnico - I cinque giorni di Gasp titola questa mattina il corriere dello Sport che racconta come l'allenatore dell'Atalanta sia in cima alla lista del presidente Aurelio De Laurentiis il quale attende una risp ...