(Di venerdì 17 maggio 2024) Locondotto dall'Irccs San Raffaele in collaborazione con La Sapienza e Federico II L'aumento delche si registra per i pazienti-19 potrebbe non essere limitato alla fase acuta dell', ma estendersi nel tempo, almeno per 3. Sono questi i risultati dello, pubblicato su 'Cardiovascular Research', condotto dai ricercatori dell'Irccs

(Adnkronos) – Il farmaco semaglutide può produrre una perdita di peso significativa negli adulti in sovrappeso o obesi che non hanno il diabete, riducendo gli eventi cardiovascolari indipendentemente dalla perdita di peso. Sono le indicazioni che ...

(Adnkronos) – Il farmaco semaglutide può produrre una perdita di peso significativa negli adulti in sovrappeso o obesi che non hanno il diabete, riducendo gli eventi cardiovascolari indipendentemente dalla perdita di peso. Sono le indicazioni che ...

L'aumento del rischio cardiovascolare associato nei pazienti Covid-19 potrebbe essere esteso per anni e non limitato alla fase acuta dell'infezione. Sono questi i risultati dello studio , pubblicato su “Cardiovascular Research”, condotto dai ...

Covid, aumenta rischio cardiovascolare nei 3 anni dopo infezione: lo studio - Covid, aumenta rischio cardiovascolare nei 3 anni dopo infezione: lo studio - Lo studio condotto dall'Irccs San Raffaele in collaborazione con La Sapienza e Federico II L'aumento del rischio cardiovascolare che si registra per i pazienti Covid-19 potrebbe non essere limitato al ...

Giornata contro l’ipertensione. Il cardiologo: meno sale e più sport: "Così teniamo bassa la pressione" - Giornata contro l’ipertensione. Il cardiologo: meno sale e più sport: "Così teniamo bassa la pressione" - "Tutte le principali malattie cardiovascolari, quindi principalmente l’infarto, l’ictus, lo scompenso cardiaco, i disturbi della vista. Promuove poi il rallentamento cognitivo, accelerando ...

Telemedicina in farmacia, il ruolo delle farmacie del network Fap - Telemedicina in farmacia, il ruolo delle farmacie del network Fap - La rete Farmacisti associati Piemonte Asti e Alessandria (Fap) ha presentato i dati sull’uso della telemedicina in farmacia nel periodo 2018-2023.