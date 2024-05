Terremoto a Velletri - scossa di magnitudo 2 4 | sentita ai Castelli Romani e a Roma Sud

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in mare vicino alle Isole Eolie . La scossa , delle ore 00.34, è stata registrata a una profondità di 284 km.

