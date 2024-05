Sofia Stefani - com' è morta l' ex vigilessa | Colpo alla testa dalla pistola dell' ex colleg - non ha avuto scampo

Si chiamava Sofia Stefani l'ex vigilessa di 33 anni uccisa da un colpo di pistola alla testa nella sede del Comando della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna, poco dopo le 16. A sparare Giampiero Gualandi, 63 anni, in passato ...

Una ex vigilessa di 33 anni , Sofia Stefani , è stata uccisa da un colpo alla testa. Lo sparo è partito dalla pistola di ordinanza di un collega , Giampiero Gualandi , ex comandante e attualmente in servizio nel corpo. In serata, l’uomo, 60 anni, ...

Si chiamava Sofia Stefani , aveva 33 anni, ed è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco nella sede della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. Si tratta di un’ex vigilessa, che in passato ha prestato servizio al comando ...

Sofia Stefani, com'è morta l'ex vigilessa: «Colpo alla testa dalla pistola dell'ex collega, non ha avuto scampo» - sofia stefani, com'è morta l'ex vigilessa: «Colpo alla testa dalla pistola dell'ex collega, non ha avuto scampo» - Terribile caso di cronaca ieri nel bolognese. Una ex vigilessa di 33 anni, sofia stefani, è stata uccisa da un colpo alla testa in una stanza al piano terra della "Casa Gialla", ...

Vigile spara alla collega. Morta agente di 33 anni. L’uomo: "Pulivo l’arma ed è partito un colpo" - Vigile spara alla collega. Morta agente di 33 anni. L’uomo: "Pulivo l’arma ed è partito un colpo" - L’ex comandante Giampiero Gualandi, 63 anni, arrestato dai carabinieri. Alla vittima, sofia stefani, da poco non era stato rinnovato il contratto. Il delitto al Comando. Gli inquirenti indagano sulla ...

Sofia Stefani, ex vigilessa uccisa dal collega ad Anzola: voleva lasciarlo. Lui si difende: «È partito un colpo mentre pulivo la pistola» - sofia stefani, ex vigilessa uccisa dal collega ad Anzola: voleva lasciarlo. Lui si difende: «È partito un colpo mentre pulivo la pistola» - Il tranquillo silenzio pomeridiano di Anzola dell’Emilia, paese della prima periferia bolognese ai lati della via Emilia, è stato squarciato, ieri, da un colpo d’arma da fuoco ...