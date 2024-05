Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 17 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 17 maggio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 172024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Teresa e Pietro non si vedono da diversi giorni. Lei è a Biella, ad occuparsi della produzione della collezione maschile, lui è Milano, con Rose ad organizzare la proposta d’affari per Rockefeller. Rose spera che il rinnovato affiatamento tra loro porti ad un riavvicinamento e riesce a convincere la contessa a vendere il palazzo accanto al...