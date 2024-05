Serie A 2023-2024 - 37ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) PenultimadiA con attenzione particolare a livello disciplinare: iche saranno ammoniti fra stasera e lunedì chiuderanno il campionato in anticipo (fatta eccezione per i giocatori di Atalanta e Fiorentina, impegnati nel recupero del 2 giugno), visto che sarebberoall’ultimo turno.A –37ªFIORENTINA-NAPOLI venerdì 17 maggio ore 20.45Fiorentina: Nikola Milenkovic, Fabiano Parisi, Luca Ranieri (prossima partita Cagliari in trasferta)Fiorentina: nessunoNapoli: Stanislav Lobotka, Pasquale Mazzocchi, Victor Osimhen (prossima partita Lecce in casa)Napoli: ...