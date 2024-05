Beach volley - tris azzurro in main draw nel Future di Cervia! Da oggi undici coppie italiane in campo Si gioca anche a Madrid e Wuhan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Scatta questa mattina sulla sabbia del bagno Fantini, il tabellone principale del primoitaliano del 2024, quello dicon benazzurre in tabellone principale. Alle ottogià presenti nelse ne sono unite altre treattraverso le qualificazioni di ieri. Nel week end sino altri dues, quello femminile di, dove l’unica coppia italiana iscritta, Dalmazzo/Rastelli è uscita al primo turno e quello double gender diQingdao in Cina dove non sono presenti. Ainmaschile qualificazione raggiunta per i trionfatori di ...