Chico Forti lascia il carcere a Miami - si avvicina il suo rientro | quando potrebbe tornare in Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il ritorno diinsi. In attesa del trasferimento, infatti, ora non è più detenuto inma viene trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione. “Ora per me comincia la rinascita”, ha dettopoco prima del suo trasferimento. Il 65enne, imprenditoreno, è innegli Stati Uniti da 24 anni dopo essere stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998.si è sempre dichiarato innocente.inLa possibilità di unin...

