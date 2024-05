Spiegare nuovi concetti scientifici a persone il cui acume tecnico non si estende allo spegnerlo e poi riaccenderlo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

La spiegazione del laser per tutti Prima di iniziare, è utile capire il livello di conoscenza collettiva. Sapete cos'è un laser? Se pensate alle spade laser, sappiate che non sono reali, ma un milione di dollari per l'idea! Cominciare dall'inizio: il concetto di laser Per chi non conoscesse il funzionamento, pensate ai lettori CD: è l'idea alla base. Il laser divide la luce in colori diversi, comel'arcobaleno. YouTube vi suona familiare? Applicazioni e sicurezza dei laser I laser sono ampiamente usati, ma non dannosi se usati correttamente. Ricerca e sviluppo hanno portato a laser innovativi, come quelli bianchi.